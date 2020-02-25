Путин подведет итоги работы МВД за 2019 год

Президент России Владимир Путин 26 февраля примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Традиционно в ходе заседания будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации за 2019 год, а также определены основные направления работы на 2020 год», — сказано в сообщении.

Также глава государства в среду встретится с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России.

Путин предложил внести изменения в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. По поручению главы государства создали рабочую группу, в которую вошли 75 человек из разных сфер. 20 января президент внес проект закона о поправках в Госдуму. Нижняя палата парламента одобрила документ в первом чтении 23 января.