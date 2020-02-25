Прямой эфир

Путин подведет итоги работы МВД за 2019 год

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 26 февраля примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Будет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка
Регулятор обяжут обеспечивать условия для экономического роста

«Традиционно в ходе заседания будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации за 2019 год, а также определены основные направления работы на 2020 год», — сказано в сообщении.

Также глава государства в среду встретится с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России.

Путин предложил внести изменения в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. По поручению главы государства создали рабочую группу, в которую вошли 75 человек из разных сфер. 20 января президент внес проект закона о поправках в Госдуму. Нижняя палата парламента одобрила документ в первом чтении 23 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Конституцию предложили внести запрет на отчуждение территории России
66% россиян намерены участвовать в голосовании по Конституции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020