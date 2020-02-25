66% россиян намерены участвовать в голосовании по Конституции

Около 66% населения России готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, 41% намерены точно это сделать, цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля, главу ВЦИОМ Валерия Федорова.

«О готовности принять участие в голосовании — 41% опрошенных сказали, что точно примут участие в такого рода голосовании, 25% скорее примут и 11% точно не примут, еще 23%, то есть практически четверть, еще не определились либо затруднились ответить», — сообщил Федоров на заседании рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ.

Глава ВЦИОМ также добавил, что среди взрослых граждан РФ высока доля тех, кто знает и слышал о предстоящим голосовании — 79% опрошенных. При этом 21% респондентов признались, что впервые узнали о том, что готовится голосование, от интервьюеров ВЦИОМ.

21 февраля сообщалось, что в течение двух недель до дня голосования добровольцы Ассоциации волонтерских центров в местах массового скопления людей будут разъяснять гражданам суть поправок в Конституцию России. С этой целью будут организованы несколько тысяч информационных площадок в парках, торговых центрах, аэропортах, железнодорожных и автовокзалах.

Законопроект о поправках в Конституцию президент России Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января. Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. К 13 февраля количество поступивших поправок превысило 500.

Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в конце апреля.