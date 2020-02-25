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В Конституцию предложили внести запрет на отчуждение территории России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Рабочая группа по изменениям в Конституции предложила внести в основной закон запрет на отчуждение территории России и призывы к таким действиям. Об этом 25 февраля заявил член рабочей группы, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Белов.

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«Эту гарантию предлагается закрепить в новой дополнительной части статьи 67 Конституции. В частности, предусмотрев, что Российская Федерация обеспечивает защиту суверенитета и территориальной целостности, нерушимость государственной границы и запрещает любые действия, направленные на отчуждение территории, а также призывы к таким действиям», — приводит его слова ТАСС.

Также предлагается закрепить в статье 67 возможность создания в России федеральных территорий. По словам Белова, в настоящий момент вся территория государства распределена между субъектами РФ, каждая из которых входит в состав какого-либо субъекта. В то время как во многих зарубежных федерациях существуют федеральные территории.

Ранее в этот же день сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников заявил, что в уголовный и административный кодексы РФ будет внесена ответственность за отчуждение территорий России.

13 февраля с таким предложением выступил актер Владимир Машков, который также входит в рабочую группу. Его идею поддержал президент России Владимир Путин.

6 февраля в Совете Федераций предложили внести в Конституцию понятие «федеральная территория». По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, в случае принятия этих поправок к «федеральным территориям» следует отнести озеро Байкал и космодром Восточный. По ее словам, создание специальной федеральной территории по озеру Байкал поможет «всем миром» сохранить и спасти это озеро.

Путин предложил внести изменения в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. По его поручению создали рабочую группу, в которую вошли 75 человек из разных сфер. 20 января президент внес проект закона о поправках в Госдуму. Нижняя палата парламента одобрила документ в первом чтении 23 января.

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