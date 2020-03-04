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Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году. Восьмой эпизод беседы главы государства с журналистом Андреем Ванденко опубликован в среду, 4 марта.

Журналист напомнил, что президент говорил о средних зарплатах к 2020-му в размере $2,7 тыс. и квартирах площадью 100 кв. м на семью из трех человек. Путин объяснил, что «это были предварительные планы», которые строились на намерении удвоить ВВП к 2008 году.

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Достичь этой цели практически удалось, но разразился мировой экономический кризис и тогда перед властями страны встала другая задача — «не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопления граждан».

«Это было в 2008 году. Я тогда стал председателем правительства и вынужден был сказать публично, это был большой риск, честно говоря. <…> Я сказал, чего я не допущу, — это того, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан. И мы этого не допустили, но это действительно негативно сказалось на нашем развитии», — объяснил Путин.

Президент добавил, что вина за это лежит не на российских властях, а на мировом финансовом и экономическом кризисе, которые пришли извне. Также он упомянул стагнацию в реальных доходах населения, признав, что данная тема его беспокоит. Сложившуюся ситуацию он объяснил резким падением цен на энергоносители, добавив, что Россия постепенно уходит от нефтезависимости. Чтобы улучшить положение граждан, было принято решение запустить национальные проекты.

«Но ждать годами люди тоже не могут. Я это прекрасно понимаю, я вообще понимаю, что это одна из самых ключевых социальных проблем. Обязательно мы должны что-то сделать, правительство должно что-то сделать для того, чтобы это подтолкнуть, способов много», — заверил глава государства.

C 20 февраля агентство ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Он составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом России. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта будет доступна полная версия фильма.

В предыдущих эпизодах Путин рассказал о нежелании России с кем-либо воевать и объяснил причины убыли населения в стране.

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