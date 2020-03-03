Путин рассказал об истоках понятия «иноагент»

Понятие иноагент используется только в политике, но его придумали не в России. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС, опубликованной во вторник, 3 марта.

Данный эпизод беседы журналиста Андрея Ванденко с российским лидером стал седьмым. В ходе беседы интервьюер обсуждал с президентом несанкционированные акции в Москве, на которые, по словам Путина, нужно сначала получить разрешение, а потом их устраивать. Речь зашла о статусе иностранного агента.

«Ну чего статус иноагента? Это же не мы придумали. Ну это разве мы придумали статус иноагента? С 38-го года или с 37-го, по-моему, с 38-го в США действует этот закон, до сих пор применяется», — сказал россисйкий лидер в ответ на вопрос», — сказал Путин.

Ванденко задался вопросом, не является ли статус иноагента своего рода «клеймом» по аналогии, как в фашистской Германии относились к еврейскому народу. «Параллель плохая, несправедливая и не имеющая отношения к действительности», — сказал президент, добавив, что в этой ситуации «заступился за Америку».

По словам политика, американцы изобрели закон об иноагентах и «активно применяют».

Путин напомнил, что недавно россиянку, которая «стала достаточно известной, взяли упекли в тюрьму как иноагента». «Ей, извините, там 12 лет так, лишнего бы слова не сказать, предполагалось. Так? Значит, и что? Они применяют. У нас такого нет. У нас административная ответственность за это только», — пояснил он.

Президент добавил, что целью закона об иностранных агентах является оградить Россию от «вмешательства в ее политическую жизнь извне» и «никакой другой цели нет».

По его словам, имеющие такой статус организации все же имеют право работать в России, но, если они финансируются из-за рубежа и занимаются внутриполитической деятельностью, то должны об этом сказать. «Здесь ничего нет такого, что противоречит международной практике», — считает политик.

Он отмечает, что если кому-то хочется заниматься вопросами внутренней политики и делать это «за иностранные деньги», но не хочется об этом заявлять, «это не по-честному» и лучше сказать об этом и продолжать свою деятельность.

Путин считает, что здесь вопрос в другом. Он пояснил, что есть внутриполитическая деятельность, а любая другая — гуманитарного характера, в области здравоохранения, в экологии, — ее не нужно «подтасовывать под внутриполитические дела».

На вопрос Ванденко, используется ли статус иноагента только в политике, российский лидер ответил: «Абсолютно. Только касается внутриполитической деятельности и финансирования этой деятельности из иностранных источников».

C 20 февраля ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Проект составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта выйдет полная версия фильма.

Закон о (дополнительном) регулировании деятельности СМИ-иноагентов в России Путин подписал 2 декабря 2019 года. Отмечалось, что он стал зеркальным ответом на действия стран Запада в отношении российских СМИ, в том числе телеканала RT. Закон вступил в силу 1 февраля 2020 года.