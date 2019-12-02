Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами. Соответствующий документ был опубликован 2 декабря на официальном портале правовой информации.

«Физическое лицо или российское юридическое лицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, учрежденным иностранным СМИ-иноагентом, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента», — говорится в тексте документа.

Документ предусматривает признание иноагентами физических лиц, которые распространяют материалы СМИ — иностранных агентов или участвуют в их создании, получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юридических лиц, которые также финансируются из иностранных источников.

Также новая норма распространяется на тех, кто де-факто действует как средство массовой информации, распространяя сведения общественно-политического характера, однако как СМИ не зарегистрирован. Вести их реестр будет Минюст. Зарубежные СМИ-иноагенты будут обязаны создавать российское юридическое лицо и указывать свой статус в выходных данных. Кроме того, их продукция должна быть промаркирована. В случае отсутствия маркировки, сайт издания может быть заблокирован на основании постановления по делу об административном правонарушении.

25 ноября Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц, которые получают финансирование из-за рубежа. Незадолго до этого профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал этот закон.