Совет Федерации одобрил закон о признании физлиц иноагентами

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иноагентами физлиц, получающих финансирование из-за рубежа. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает «РИА Новости».

«Принятие закона позволит предупредить неправомерные действия в отношении российских СМИ со стороны иностранных государств, на территории которых их деятельность ограничивается», — объяснил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Также он отметил, что по закону при различных нарушениях может быть ограничен доступ к тому или иному СМИ-иноагенту.

Ранее, 22 ноября, профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал закон о физлицах-иноагентах.

21 ноября Госдума приняла в третьем чтении данный законопроект. Документ предусматривает, что иноагентами могут признать физических лиц, которые распространяют материалы СМИ — иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

Вести реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, и физических и юридических лиц-иноагентов будет Минюст России.

Чтобы работать в России, признанные иноагентами СМИ должны в течение месяца со дня получения указанного статуса учредить российское юрлицо в статусе иностранного агента, а также уведомить профильное ведомство. Такие издания должны снабдить все свои информационные материалы пометкой, что их распространяет СМИ-иноагент. Аналогичная ссылка должна использоваться и при цитировании. При нарушениях ресурс могут заблокировать.

Законопроект был внесен в Госдуму председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным и вице-спикером Думы Петром Толстым в 2017 году. Норма вводится в качестве симметричного ответа на действия властей западных стран против работающих там российских СМИ, например агентства Sputnik и Russia Today.