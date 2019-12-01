Посольство РФ ответило на заявление Госдепа об иноагентах

Посольство России в Соединенных Штатах призвало американские власти не вмешиваться во внутренние дела РФ в ответ на заявления Госдепа об одобренных Советом Федерации новых мерах относительно иностранных агентов.

«Прекратите вмешиваться во внутренние дела России», — ответило российское диппредставительство в своем Twitter.

Также в посольстве подчеркнули, что с момента задержания Марии Бутиной по обвинению в шпионаже ни один российский гражданин не может чувствовать себя безопасно на территории США и наслаждаться «свободой слова».

Совет Федерации 25 ноября одобрил закон, позволяющий признавать иноагентами физических лиц, которые получают финансирование из-за рубежа.

Документ предусматривает признание иностранными агентами физических лиц, которые распространяют материалы СМИ — иностранных агентов или участвуют в их создании, получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юридических лиц, которые также финансируются из иностранных источников.

Вести реестр иностранных СМИ-иноагентов, физических и юридических лиц-иноагентов будет Минюст России.

30 ноября официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортэгус заявила, что США обеспокоены принятым в России законом об иноагентах. Также она призвала Москву «выполнять обязательства по обеспечению свободы выражения мнения».

В апреле 2019 года суд приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы по обвинению в работе иностранным агентом и попытке проникновения в компании, имеющие влияние на выборы в США. Российской дипмиссии в США удалось добиться права на депортацию Бутиной в Россию, 26 октября она вернулась в Россию.