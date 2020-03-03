Путин прокомментировал сроки за несанкционированные акции в России

Президент РФ Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС прокомментировал сроки, которые получили участники несанкционированных акций. Седьмой эпизод беседы главы государства с журналистом Андреем Ванденко опубликован во вторник, 3 марта.

Журналист задал Путину вопрос о том, почему с активной частью общества «государство предпочитает общаться с помощью дубинок». Президент с Ванденко не согласился, отметив, что к этой категории граждан относится не только «так называемая несистемная оппозиция, которая нарушает действующий закон». Глава государства к активной части общества относит в том числе волонтеров и «молодых, эффективных, деятельных людей» из различных сфер общества.

В то же время Путин поддерживает наличие в стране людей, которые не согласны с политикой действующей власти, ведь они «реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так далее». Тогда Ванденко спросил, почему же этих людей «так контропупят». В ответ президент напомнил о существовании правил, которых должны придерживаться все, в том числе и люди, которым не нравится действующая власть.

«Есть закон, и нужно его соблюдать. Иначе мы дойдем до ситуации, полностью разбалансированной в стране. <…> Вы хотите выразить свою точку зрения, свое мнение, хотите это сделать с помощью публичных акций? Ну пожалуйста, закон это позволяет. Получайте разрешение и делайте», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что законодательства многих стран предусматривают лишение свободы за несанкционированные акции. В некоторых случаях назначают от шести месяцев до года, а в случае признания митинга массовыми беспорядками — «пятерочка ломится или десяточка». В России, напомнил Путин, такого нет.

«Трешечка» — это меньше, чем десяточка. Тоже немало, не нарушай закон», — подытожил президент.

В одном из предыдущих эпизодов беседы с Ванденко Путин положительно оценил работу сотрудников Росгвардии на несанкционированных акциях, напомнив, что бойцы выполняют свой долг. Президент отметил, что на митингах «просто так» никто не будет «махать дубинкой», и указал на неправомерные действия некоторых участников акций.

Летом в Москве прошло шесть несогласованных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. После несанкционированного митинга 10 августа были задержаны 136 демонстрантов. Последняя такая акция состоялась 31 августа, на нее пришло около 750 человек.

C 20 февраля агентство ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Он составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом России. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта будет доступна полная версия фильма.