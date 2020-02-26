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Путин оценил работу росгвардейцев на несанкционированных акциях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Андреем Ванденко заявил, что росгвардейцы выполняют свой долг, и возмутился призывами убивать детей сотрудников Росгвардии. Отрывок интервью главы государства агентству ТАСС опубликован в среду, 26 февраля.

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«Кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? Это можно, знаете, как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят», — сказал Путин.

На просьбу прокомментировать поведение росгвардейцев на несанкционированных акциях, где некоторых граждан «дубинкой молотят», президент России отметил, что этого никто «просто так» не делает.

«Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны», — подчеркнул он.

По мнению Путина, участники митингов должны действовать в рамках законов.

«Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться. В рамках закона», — подчеркнул он.

На вопрос Ванденко о том, являются ли сотрудники правоохранительных органов, которые проходили в качестве потерпевших по уголовным делам после несанкционированных митингов в Москве в 2019 году, такими «ранимыми» и «трепетными», Путин ответил утвердительно.

«Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг. И должны это делать. И больше того — они здесь с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях», — подчеркнул президент.

Летом в Москве прошло шесть несогласованных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя состоялась 31 августа, по данным полиции, в ней приняли участие около 750 человек.

До этого согласованные митинги проходили 20 июля, 10 августа и 17 августа. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

После этого в Сети стали появляться угрозы в адрес детей силовиков, охранявших правопорядок. Одним из них оказался оказался житель Подмосковья Владислав Синица, который был признан виновным в экстремизме и приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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