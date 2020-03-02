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Суд отменил приговор Константину Котову

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Константину Котову по делу о нарушениях правил проведения митинга (ст. 212.1 УК РФ). Материалы его дела отправлены на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Помимо этого суд избрал активисту меру пресечение в виде заключения под стражу в СИЗО сроком до 2 мая.

Ранее, 2 марта, прокуратура и уполномоченные по правам человека в России попросили смягчить приговор Котову.

В январе Конституционный суд России постановил пересмотреть дело Константина Котова.

Тверской суд Москвы признал Котова виновным 5 сентября 2019 года по ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга») в связи с тем, что 10 августа он принял участие в несогласованном митинге в центре Москвы.

Суд назначил ему наказание в виде 4,5 года колонии общего режима, 14 октября Мосгорсуд оставил этот приговор в силе.

В Москве летом прошло шесть протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя состоялась 31 августа, по данным полиции, в ней приняли участие около 750 человек.

До этого согласованные митинги проходили 17 августа, 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

В несогласованном митинге 27 июля участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому были арестованы 15 человек. 3 сентября следователи прекратили уголовное преследование пяти фигурантов и отменили им меры пресечения.

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