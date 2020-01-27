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КС постановил пересмотреть приговор осужденного за нарушения на митингах Котова

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Фото: ТАСС/Андрей Васильев
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Конституционный суд (КС) России обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осужденного за нарушения на митингах летом 2019 года по ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»). Об этом говорится в определении, которое размещено на официальном сайте КС в понедельник, 27 января.

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В документе отмечается, что одним из признаков состава преступления по ст. 212.1 УК РФ является угроза причинения вреда здоровью граждан, имуществу, общественному порядку и т.д., а при установлении нарушений и вынесении приговоров по этой статье суды должны учитывать следующий факт: проведение публичных мероприятий почти всегда связано с неудобствами для не участвующих в нем людей (ограничение пешеходного движения, создание помех работе транспорта, затруднение доступа к объектам социальной инфраструктуры), при этом само по себе возникновение таких ограничений не может расцениваться как потенциальная угроза для граждан.

«Реальность этой угрозы должна подтверждаться конкретными действиями фигуранта дела. При этом неудобства, связанные с проведением публичных мероприятий (затруднение прохода или помехи проезду транспорта), не могут расцениваться как такого рода угроза», – говорится в документе.

Конституционный суд определил, что в решениях по делу Котова, принятых 10 февраля 2017 года на основании ст. 212.1 УК РФ, были выявлены расхождения с конституционно-правовым смыслом 212-й статьи УК, в связи с чем эти судебные решения подлежат пересмотру.

24 января президент России Владимир Путин поручил провести проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования. Такое решение было принято после пресс-конференции российского лидера, состоявшейся 19 декабря 2019 года. Тогда Путин обещал ознакомиться с обстоятельствами дела Котова.

Котов был признан виновным Тверским судом Москвы 5 сентября 2019 года по ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга») в связи с тем, что 10 августа он принял участие в несогласованном митинге в центре Москвы.

Суд назначил ему наказание в виде 4,5 года колонии общего режима, 14 октября Мосгорсуд оставил этот приговор в силе.

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