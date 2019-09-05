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Суд признал Котова виновным в неоднократном нарушении правил проведения митинга

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Тверской суд Москвы в четверг, 5 сентября, признал члена участковой избирательной комиссии Константина Котова виновным в неоднократном нарушении правил проведения митинга.

«Судом установлено, что своими действиями Котов неоднократно нарушил правила проведения публичного мероприятия», — цитирует судью ТАСС.

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Накануне гособвинение попросило признать активиста виновным по ст. 212.1 УК РФ и назначить наказание в виде 4,5 года колонии общего режима. Защита просила прекратить уголовное дело.

В Следственном комитете ранее сообщили, что Котов неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка проведения митинга») в течение предшествующего полугода. Так, 10 августа 2019 года он принял участие в несогласованном митинге в центре Москвы. Помимо этого, он привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях 2 марта, 13 мая и 12 июня.

В Москве прошли уже шесть протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, а также граждан, задержанных на несанкционированных мероприятиях. Последняя акция состоялась 31 августа. До этого согласованные митинги проходили 17 августа, 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию.

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