Суд приговорил к 3 годам фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Тверской районный суд принял решение признать Кирилла Жукова виновным в применении насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции 27 июля в Москве и назначить ему три года колонии общего режима. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает ТАСС.

«Признать подсудимого Кирилла Жукова виновным по ч. 1 ст. 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — постановила судья Мария Сизинцева.

Отмечается, что суд принял во внимание время, которое Жуков уже провел под арестом в ходе следствия, и засчитал его в срок наказания, применив норму год за полтора. Адвокат Жукова намерен обжаловать приговор.

Накануне Тверской суд Москвы приговорил участника массовых беспорядков Ивана Подкопаева, распылившего газ в сторону сотрудников правоохранительных органов, к трем годам колонии. В тот же день стало известно, что Следственный комитет России прекратил преследование студента ВШЭ Егора Жукова по ст. 212 УК РФ в рамках дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Молодому человеку изменили меру пресечения. Вместо заключения под стражу его поместят под домашний арест. При этом расследование дела, возбужденного в отношении Жукова по другой статье (ч. 2 ст. 280 УК РФ), продолжается.

В Москве прошли уже шесть протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя акция состоялась 31 августа. Митинг начался у станции метро «Чистые пруды» и завершился на Пушкинской площади. По данным полиции, на несогласованное с властями шествие пришло около 750 человек.

До этого согласованные митинги проходили 17 августа, 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

В несогласованном митинге 27 июля участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. СК возбудил несколько уголовных дел, они были объединены в одно производство. 13 фигурантов дела были арестованы. Среди них Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Егор Жуков, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Данил Беглец, Сергей Фомин и Валерий Костенок.