Административное дело возбудили после несанкционированной акции в Москве

Московская полиция возбудила административное дело о нарушении порядка проведения шествия после несанкционированной акции в центре города в субботу, 31 августа. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

В сообщении ничего не говорится о фигурантах, указано лишь, что «проводится административное расследование».

Акция началась у станции метро «Чистые пруды» и окончилась на Пушкинской площади. ОМОН и Росгвардия на какое-то время оцепляли Пушкинскую площадь, где митингующие еще около полутора часов стояли после шествия, но никого не задерживали.

По данным полиции, на не согласованное с властями шествие оппозиционеров пришло около 750 человек.

Это уже шестая по счету акция оппозиции. До этого мероприятия проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя согласованная акция состоялась 17 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве. Участие в ней, по данным МВД, принимало около 4 тыс. человек. Демонстранты не нарушали правопорядок.

До этого согласованные митинги проходили 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.