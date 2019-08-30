СК опубликовал спецрепортаж об акциях протеста в Москве

Следственный комитет представил видеоролик, в котором рассказал о массовых беспорядках в Москве — кто становится их участниками и каковы причины нападения на сотрудников правоохранительных органов. Спецрепортаж «Время принимать решение» опубликован на youtube-канале ведомства.

«Столичные массовые беспорядки — одна и та же схема, схожий сценарий. Всё становится очевидным для следователей, которые детально вникают во все обстоятельства произошедшего», — сказано в описании к видео.

По мнению следствия, июльские акции протеста в столице схожи с теми, которые прошли в марте 2017 года. Правоохранители уверены, что истинные организаторы митингов не выходят на подобные мероприятия, а лишь эмоционально «подогревают» молодежь для участия в них. Задача этих «кукловодов» — правильным образом распределить роли и финансовые потоки, уверяет СК.

Также стражи порядка представили точку зрения социологов на участие молодежи в митингах. Так, гендиректор НИИ социологии Мария Филь полагает, что протестные акции в основном вызывают отклик у тех людей, которые в меньшей степени склонны анализировать какие-то факты и у которых эмоциональная реакция превалирует над рациональной.

«Когда человек попадает в такую ситуацию, даже законопослушный, который никогда ничего не нарушал, очень с большой вероятностью он тоже схватит камень с земли, потому что он в этой команде», — пояснила она.

Как отметила специалист, осознание от своих действий приходит тогда, когда исправить уже ничего нельзя.

«Несколько сотен лайков под фото и пара минут славы в соцсетях — вот цена сломанной судьбы, упущенной возможности», — подчеркнули в ведомстве.

В Москве прошли уже пять протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя согласованная акция состоялась 17 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве. Участие в ней, по данным МВД, принимало около 4 тыс. человек. Демонстранты не нарушали правопорядок.

До этого согласованные митинги проходили 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

Сейчас в Сети распространяются призывы к участию в несанкционированной акции в амфитеатре на Хохловской площади, которая намечена на субботу, 31 августа. Московская полиция призвала воздержаться от участия в ней.