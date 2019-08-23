Черногорские СМИ оценили ситуацию с протестами в Москве

Акции протеста в Москве не приведут к изменению заданного российскими властями политического курса или к каким-либо уступкам митингующим. Однако подобные демонстрации народного недовольства могут вызывать серьезную обеспокоенность у лиц, принимающих самые важные решения в России. Об этом пишет черногорский портал ИН4С.

Издание отмечает, что несмотря на массовость митингов, граждане, которые принимали в них участие, не имели ни единых политических требований, ни общей идеологической платформы.

«В митингах совместно участвовали представители абсолютно противоположных общественных и идеологических течений, начиная от ЛГБТ-активистов и заканчивая радикальными молодежными националистическими организациями», — пишет портал.

Помимо этого, симптоматичным, по мнению авторов статьи, оказалось и явное присутствие на митингах большого числа граждан Украины с национальными флагами и лозунгами «Смогли на Украине, получится и в России».

Издание напоминает, что формальный повод, с которого начались акции протеста — отказ в регистрации «независимых» кандидатов на выборы в Мосгордуму — участники забыли уже на первой акции. Отмечается, что на акциях не звучали требования к улучшению качества социальной инфраструктуры Москвы.

В статье указывается также, что московские полицейские вели себя на несанкционированных митингах «куда более сдержанно, чем их зарубежные коллеги при аналогичных обстоятельствах».

Для сравнения портал приводит недавние выступления «желтых жилетов» во Франции, когда полиция применяли водометы, слезоточивый газ, резиновые пули, шумовые гранаты и специальную технику в целях разгона протестующих.

В материале указывается, что в России сейчас собраны крупные средства на реализацию национальных проектов, которые должны будут повлечь за собой «мультипликативный эффект от вложений государственных средств в развитие инфраструктуры».

Если все это будет так же устойчиво работать, то значительная часть российского населения не захочет рисковать и «бросаться в пучину революционного преобразования той системы, которая за последние 20 лет привела страну к экономическому процветанию», считают авторы статьи.

В Москве прошли уже пять протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя согласованная акция состоялась 17 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве. Участие в ней, по данным МВД, принимало около 4 тыс. человек. Демонстранты не нарушали правопорядок.

До этого согласованные митинги проходили 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.