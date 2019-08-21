Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странах

Президент России Владимир Путин заявил, что протестные акции в Москве не являются чем-то уникальным по сравнению с другими странами, в том числе европейскими. Об этом он рассказал в среду, 21 августа, после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

«Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан. События, о которых вы сказали — события в Москве и протестные акции — не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности», — цитирует его «РИА Новости».

В Москве прошли уже пять протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя согласованная акция состоялась 17 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве. Участие в ней принимало около 4 тыс. человек, сообщает МВД. Демонстранты не нарушали правопорядок.

До этого согласованные митинги проходили 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

В общей сложности после последних митингов в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, 880 человек были оштрафованы.