Путину доложили о ситуации с пострадавшей на митинге в Москве девушкой

Президент России Владимир Путин в курсе инцидента, произошедшего с Дарьей Сосновской, пострадавшей от действий полиции на несогласованном шествии 10 августа в Москве. Об этом во вторник, 20 августа, сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, этот случай, «естественно, относится к числу резонансных» и глава государства получает о нем соответствующие доклады.

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором запечатлено, как двое полицейских задерживают девушку на несанкционированной акции, устроенной уже после согласованного митинга 10 августа, и один из них ударил задержанную в область живота. В МВД заявляли, что по факту применения физической силы в отношении девушки при задержании проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. В полиции также заверили, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности.

19 августа Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве. По его словам, доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, виновные должны быть наказаны.

В Москве прошли уже пять протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя согласованная акция состоялась 17 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве. Участие в ней принимало около 4 тыс. человек, сообщает МВД. Демонстранты не нарушали правопорядок.

До этого согласованные митинги проходили 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.