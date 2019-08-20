В Кремле оценили испытание в США запрещенной ДРСМД ракеты

Испытания Вашингтоном крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), свидетельствуют о давнем намерении США разрушить соглашение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 августа.

Он напомнил, что сообщения об испытаниях поступили во время переговоров главы государства Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном.

«Путин отметил, что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД. Потому что за несколько недель подготовить подобные испытания невозможно. Это говорит о том, что американцы изначально вели к слому ДРСМД», — подчеркнул Песков.

Испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой превышает 500 км, состоялись 18 августа. Эти пуски стали первыми после выхода США из соглашения.

Ракета пролетела более 500 км и поразила условную цель. В Пентагоне заявили, что результаты испытаний послужат основой для дальнейшего развития ракет средней дальности.

В российском МИДе считают, что испытаниями США нагнетают напряженность и пытаются спровоцировать Россию на гонку вооружений. В Госдуме, в свою очередь, призвали обсудить пуски на заседании Совета Безопасности ООН и на других международных площадках.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая. В Москве не раз опровергали обвинения в нарушении договора и в ответ решили приостановить выполнение его условий.

В результате со 2 августа 2019 года ДРСМД утратил силу по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.