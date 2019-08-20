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Косачев пообещал не оставить без ответа размещение ракет США в Европе или Азии

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Размещение испытанных США крылатых ракет наземного базирования в Европе или Азии не останется без ответа РФ. Об этом заявил во вторник, 20 августа, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, сообщает ТАСС.

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«Где бы в дальнейшем эти системы ни были размещены американцами — в Азии или в Европе, они будут достигать территории нашей страны и в силу этого представлять для нашей страны непосредственную военную угрозу. Со всеми вытекающими из этого последствиями для стран, на территории которых будет размешаться американское оружие, и для самих США», — сообщил Косачев.

Накануне США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.

Косачев назвал это доказательством того, что США давно нарушало договор, поскольку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) утратил свою силу 2 августа и за столь короткий срок нельзя было невозможно провести исследовательские разработки, которые привели к испытаниям крылатых ракет.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.

В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

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