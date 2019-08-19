В Пентагоне рассказали подробности об испытаниях новой ракеты

Официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер 19 августа заявил, что испытанная накануне крылатая ракета была вариантом ракеты «Томагавк». Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что во время испытаний на острове Сан-Николас в штате Калифорния ракета преодолела расстояние более чем в 500 км и поразила условную цель.

В свою очередь в Госдуме отреагировали на запуск, заявив, что испытания подобного вооружения указывают на подготовку Вашингтона к выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

18 августа глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия не станет принимать ответные меры до тех пор, пока США после выхода из ДРСМД не станут размещать новые ракеты в Европе и Азии. Он также заявил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая.

Москва не раз опровергала обвинения американской стороны в нарушении ДРСМД. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.