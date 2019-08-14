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США начали обсуждать с союзниками размещение новых ракет в Азии

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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США начали обсуждать с союзниками размещение ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом 13 августа сообщило ABCNews со ссылкой на заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

«Любое решение относительно этого региона будет принято в рамках консультаций с нашими союзниками, это не одностороннее решение США», — подчеркнула она.

По словам Томпсон, партнеры Вашингтона позитивно отреагировали на выход страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Она выразила надежду, что Россия и Китай примут участие в обсуждениях новых договоренностей по контролю за вооружениями.

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4 августа госсекретарь США Майк Помпео заявил, что решение о размещении «оборонных ресурсов» за рубежом будет приниматься Вашингтоном после консультации с партнерами. За день до этого глава Пентагона Марк Эспер отметил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе. Он отмечал, что хотел бы осуществления этой инициативы в ближайшие несколько месяцев, но признал, что «такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидается», пишет «Газета.ру».

2 августа Помпео официально объявил о прекращении участия Соединенных Штатов в ДРСМД и отметил, что вина за это лежит исключительно на России, а в МИД РФ сообщили, что действие ДРСМД официально прекращено со 2 августа 2019 года по инициативе США.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.

В ответ на выход Соединенных Штатов из соглашения в марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

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