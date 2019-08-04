Прямой эфир

США проконсультируются с партнерами перед размещением ракет в Азии

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Австралию заявил, что решение о размещении «оборонных ресурсов» за рубежом будет приниматься Вашингтоном после консультации с партнерами. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Во время официального визита Помпео задали вопрос, касающийся позиции министра обороны США Марка Эспера относительно размещения ракет наземного базирования средней дальности в азиатском регионе после выхода Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Госсекретаря попросили уточнить, означает ли это заявление, что ракеты могут быть развернуты на военной базе в окрестностях города Дарвин в северной части Австралии, где находится более тысячи американских морпехов.

Призакрытая дверь: Москва не хоронит ДРСМД
Россия может вернуться к договору при соответствующей готовности США, но делает ставку на продление СНВ-3

«Я думаю, наши усилия по развертыванию ресурсов, наших оборонных ресурсов для стабильности и сдерживания в мире — это то, что мы всегда рассматриваем, мы рады этому и будем делать это при тесных консультациях с каждым партнером», — ответил на это Помпео.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ДРСМД из-за якобы нарушенного договора со стороны России.

«И поэтому теперь мы начали предпринимать действия, которые начнут приближать нас к тому, где находятся русские, чтобы у нас тоже была возможность выполнять функции, которые с ними связаны», — добавил он.

3 августа глава Пентагона заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.

2 августа Помпео официально объявил о прекращении участия Соединенных Штатов в ДРСМД и отметил, что вина за это лежит исключительно на России, а в МИД РФ сообщили, что действие ДРСМД официально прекращено со 2 августа 2019 года по инициативе США.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты. Договор утрачивает силу со 2 августа.

В ответ на выход Соединенных Штатов из соглашения в марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США продолжат разработку запрещенных ДРСМД ракет
В ООН призвали США и РФ найти общий путь к контролю над вооружениями

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017