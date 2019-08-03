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В ООН призвали США и РФ найти общий путь к контролю над вооружениями

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Фото: TASS/Zuma
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Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил сожаление в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Как говорится в заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика, которое приводит «РИА Новости», при этом Гутерреш попросил стороны продлить договор СНВ-3.

Кроме того, он указал на «необходимость избегать дестабилизирующего развития событий и призывает срочно добиваться соглашения о новом общем пути международного контроля над вооружениями».

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ранее рассказал «Известиям», что Россия готова в любой момент вернуться к соглашению с США.

Однако источник «Известиям» в российских дипломатических кругах заявил, что Москва понимает, что Вашингтон не планирует возвращаться к ДРСМД на прежних основаниях.

По мнению собеседника, сейчас надо сосредоточиться на продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между РФ и США об ограничении вооружений.

ДРСМД запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.

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