США продолжат разработку запрещенных ДРСМД ракет

США начинают разработку неядерных ракет наземного базирования, ранее запрещенных Договором РСМД. Об этом заявили в Пентагоне, передает в пятницу, 2 августа, «РИА Новости».

«В связи с несоблюдением Россией условий договора министерство обороны приступило к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с 2017 года», — отмечается в заявлении пресс-секретаря минобороны США Джонатана Хоффмана.

По его словам, первоначально усилия Пентагона в области научных разработок сосредотачивались на мобильных неядерных крылатых и баллистических ракетных системах наземного базирования.

«Поскольку Соединенные Штаты скрупулезно выполняли свои обязательства по Договору РСМД, эти программы находятся на ранних стадиях», — отметили в Пентагоне. В настоящее время после выхода из ДРСМД ведомство в полной мере продолжит разработку этих ракет.

Ранее в пятницу МИД России официально объявил о прекращении действия ДРСМД со 2 августа 2019 года по инициативе США. Также эту информацию официально подтвердил госсекретарь США Майк Помпео, добавив, что вина за разрыв договора полностью лежит на РФ.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из договора, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.

В ответ на выход Соединенных Штатов из соглашения в марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.