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Шойгу указал на готовность России к диалогу с США после выхода из ДРСМД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российская Федерация не примет ответные меры, пока США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не станут размещать новые ракеты в Европе и Азии. Об этом в воскресенье, 18 августа, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Архивный договор: после развала ДРСМД Москва настроена на диалог
А пока Россия будет наблюдать за шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности

Москва по-прежнему готова к диалогу с Вашингтоном, добавил он в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).

«Мы никогда не отказывались от диалога, более того — мы его предлагали на протяжении всего того времени, которое прошло с февраля по 2 августа», — отметил Шойгу.

Он отметил, что средства на разработку таких ракет появились в американском бюджете за восемь месяцев до принятия решения о выходе из соглашения.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая.

Москва не раз опровергала обвинения американской стороны. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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