МИД России пообещал следить за разработкой и размещением американских ракет

Москва будет отслеживать действия США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В случае реализации США этих мероприятий Россия примет ответные меры по обеспечению своей безопасности», — приводится заявление Захаровой в официальном блоге ведомства в Twitter.

6 августа Китай пообещал принять меры для защиты своих интересов в случае, если США разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это заявление последовало за высказыванием министра обороны США Марка Эспера, который назвал предпочтительным размещение американских ракет средней дальности в Азии в течение нескольких месяцев.

5 августа президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет действовать зеркально в случае, если ракеты США средней и меньшей дальности будут размещаться в тех или иных регионах.

В феврале 2019 года президент США Дональд Трамп заявил о начале выхода государства из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон обвинил Москву в нарушении условий этого соглашения. 2 августа российский МИД сообщил о прекращении действия ДРСМД по инициативе американской стороны.