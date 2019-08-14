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Песков заявил о золотой середине при регулировании вопросов безопасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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При принятии решений по законодательному регулированию различных сфер важно учитывать как необходимость обеспечения безопасности, так и интересы бизнеса и экономики страны в целом. Об этом в среду, 14 августа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, ведется ли работа по подготовке новых регламентов безопасности, в связи с недавними крупными авариями и стихийными бедствиями.

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«Всегда встает вопрос целесообразности, той самой золотой середины, чтобы эти вменяемые требования, с одной стороны, обеспечивали безопасность, а с другой стороны — не сдерживали развитие в экономике», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что аварии и техногенные инциденты так или иначе происходят везде.

Он добавил, что только на дорогах страны ежегодно гибнут десятки тысяч человек.

По словам представителя Кремля, в России ведется «круглосуточная и систематическая работа» по корректировке требований безопасности.

Песков также заявил, что Путин ежедневно получает оперативные сводки по состоянию с лесными пожарами и принимаемым для их тушения мерам.

Также Песков заявил, что президент России Владимир Путин ежедневно получает оперативные сводки по состоянию с лесными пожарами и принимаемым для их тушения мерам.

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