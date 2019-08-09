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Административные аресты коснулись 113 участников незаконных акций в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Суды Москвы вынесли решения об административном аресте 89 человек за участие в несанкционированной акции в столице 27 июля. За участие в акции 3 августа наказание в виде административного ареста вынесено в отношении 24 человек. Об этом сообщили в пятницу, 9 августа, в пресс-службе Мосгорсуда.

«Всего за период с 29 июля по 9 августа в московские суды поступило 1199 дел об административных правонарушениях, возбужденных по событиям 27 июля», — цитирует сообщение «РИА Новости». Из этого числа суд оштрафовал 704 участников акций.

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По событиям 3 августа в суды поступило 716 дел. Из них суды вынесли решения о 24 арестах и 176 штрафах. Два человека приговорены к обязательным работам.

В СК по факту беспорядков в Москве возбудили ряд уголовных дел о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка. На данный момент они соединены в одно производство. Фигурантам предъявлены обвинения по статьям 212 и 318 УК РФ — «Массовые беспорядки» и «Применение насилия в отношении представителя власти».По этому делу задержаны 12 фигурантов, арестованы 11.

Несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошли в Москве 3 августа и 27 июля.

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