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Задержаны еще два участника массовых беспорядков в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Правоохранители задержали еще двоих участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в Следственном комитете России.

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«Задержаны еще двое участников беспорядков 27 июля — Айдар Губайдулин 1993 года рождения и Данила Беглец 1992 года рождения. Губайдулину уже предъявили обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках»)», — рассказали в СКР. Что касается Данилы Беглеца, которого ранее объявили в розыск, то он доставлен в СКР для проведения следственных действий.

Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанных.

Всего среди задержанных числятся 12 фигурантов. Следователи устанавливают роль каждого из них в противоправных действиях, а также продолжают выявлять всех участников противоправных действий.

8 августа сообщалось, что один из участников несанкционированной акции в Москве Сергей Фомин сдался правоохранительным органам. Мужчине предъявили обвинение по статье об участии в массовых беспорядках. 5 августа стало известно, что суд арестовал троих участников беспорядков, помимо шестерых, которые были взяты под стражу ранее.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовало более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны.

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