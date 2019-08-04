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Глава СПЧ раскритиковал звавших людей на несанкционированные акции

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов раскритиковал людей, призывающих к участию в несанкционированных акциях в центре Москвы.

Из другого протеста: кто и зачем устроил беспорядки в столице
Более половины задержанных участников акции в центре Москвы оказались жителями других регионов

По его словам, эти лица «просто не понимают своей политической ответственности», пишет РАПСИ 4 августа. Если в борьбе за права действовать по закону, то можно добиться многого, подчеркнул глава СПЧ. Иначе не получится ничего, кроме беззакония.

Федотов пообещал выяснить обстоятельства задержания члена Совета Игоря Каляпина, который несколько часов провел в автозаке. «Но, судя по тому, что мне рассказал Каляпин по телефону об обстоятельствах его задержания, в его действиях не было никакого состава правонарушения», — сказал он.

Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что организаторы незаконных акций в Москве пытались втянуть их участников в беспорядки.

Несогласованная акция прошла в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек. Около 600 были задержаны за административные правонарушения. При этом пострадал сотрудник Росгвардии: один из участников акции оказал ему сопротивление.

Правительство Москвы предоставило организаторам акции 3 августа площадку на проспекте Академика Сахарова, однако те намеревались устроить митинг на Лубянской площади и после ответа мэрии отозвали заявку.

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