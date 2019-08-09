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Московская полиция призвала граждан соблюдать порядок на митинге 10 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Главном управлении МВД России по Москве предупредили об ответственности за участие в несанкционированных митингах. В полиции отметили, что в интернете продолжают появляться призывы к участию в таких акциях, хотя 10 августа на проспекте Академика Сахарова пройдет должным образом согласованное мероприятие.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, отдельные лица призывают к участию в несанкционированных акциях на центральных улицах города. Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — сказано в сообщении ГУ МВД.

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В полиции подчеркнули, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие и любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку.

«В создавшихся условиях возрастает вероятность угрозы вашей личной безопасности. Просим вас соблюдать установленный порядок проведения массового мероприятия, соблюдать правила дорожного движения, не выходить на проезжую часть в неположенных местах», — обратились представители правоохранительных органов к гражданам.

Московская полиция пообещала оперативно реагировать на нарушения и принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности.

27 июля и 3 августа в столице прошли несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В июльском митинге участвовали 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны. Тогда некоторые демонстранты применили насилие в отношении правоохранителей и временно перекрыли движение на Тверской улице.

В акции 3 августа приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения. При этом пострадал сотрудник Росгвардии: один из участников акции оказал ему сопротивление.

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