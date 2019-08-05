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Суд арестовал еще троих фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пресненский суд Москвы санкционировал арест Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Даниила Конона по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля. Ранее под стражу были взяты еще шесть фигурантов дела, передает корреспондент «Известий» из зала суда.

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Абаничев, Барабанов и Конон были арестованы до 27 сентября.

Требование об аресте Конона следователь в суде объяснил опасением, что на свободе тот сможет связаться с неустановленными соучастниками и передать им данные, полученные от следствия. Обвинение считает, что арестованный вместе с неустановленными личностями своим примером побуждал собравшихся участвовать в массовых беспорядках, игнорировал законные требования полицейских, а также вышел на проезжую часть, перекрыв движение.

4 июля сообщалось, что Абаничеву, Барабанову и Конону были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках»).

По версии следствия, они в числе прочих ранее задержанных лиц активно участвовали в массовых беспорядках. От этих действий пострадали прохожие, а также был причинен материальный ущерб. В ближайшее время следствие ходатайствует об избрании задержанным меры пресечения.

Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, большинство из которых — иногородние, более 1 тыс. были задержаны. По данным на 4 августа, к административным арестам до 30 суток приговорены 88 человек. Всего в столичные суды поступило 1038 дел об административных правонарушениях. Уже рассмотрено 422 дела с назначением наказания, остальные изучат на следующей неделе.

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