Фигуранту дела о беспорядках в Москве Фомину предъявили обвинение

Фигуранту дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Сергею Фомину предъявили обвинение, следствие просит о его аресте. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ в четверг, 8 августа.

«Фомину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК («Участие в массовых беспорядках»)», — говорится в сообщении.

По данным следователей, Фомин, являясь одним из активных участников массовых беспорядков в Москве, направлял действия других людей.

В СК подчеркнули, что работа по установлению других участников массовых беспорядков продолжается.

Ранее 8 августа Фомин, объявленный в розыск, сдался полиции. По его словам, он не считает, что в чем-то виноват, и не хочет, чтобы правоохранительные органы думали, что он скрывается.

Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовало более 3,5 тыс. человек, большинство из которых — иногородние, более 1 тыс. человек были задержаны. По данным на 7 августа, к административным арестам до 30 суток приговорены 89 человек. Всего в столичные суды поступило 1038 дел об административных правонарушениях.