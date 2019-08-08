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Объявленный в розыск участник массовых беспорядков в Москве сдался полиции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Объявленный в розыск участник несогласованной акции Сергей Фомин сдался правоохранителям. Как сообщает в четверг, 8 августа, «Медиазона», Фомин уверен, что не совершил ничего незаконного, и не хочет, чтобы силовики считали, что он скрывается от них.

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Сообщается, что Фомин явился в ОВД «Замоскворечье», где его допросили и задержали. Ему инкриминируют участие в массовых беспорядках, однако сам он вину не признает.

«Я ни в чем не виноват. Объявили в розыск — вот я здесь», — сказал активист.

7 августа Следственный комитет сообщил о двоих объявленных в розыск активистах, участвовавших в несогласованном митинге в Москве. Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовало более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны.

По данным на 7 августа, к административным арестам до 30 суток приговорены 89 человек. Всего в столичные суды поступили 1038 дел об административных правонарушениях.

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