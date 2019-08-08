Активист Фомин задержан по делу о беспорядках в Москве

Активист Сергей Фомин задержан по делу о массовых беспорядках в Москве. Решается вопрос о его аресте, сообщает Следственный комитет.

Следствие установило, что Фомин направлял действия других участников и был одним из организаторов массовых беспорядков. Ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212 УК РФ («Организация массовых беспорядков»).

Ранее 8 августа Фомин, объявленный в розыск, сдался полиции. По его словам, он не считает, что в чем-то виноват, и не хочет, чтобы правоохранительные органы думали, что он скрывается.

7 августа Следственный комитет сообщил о двух объявленных в розыск активистах, участвовавших в несогласованном митинге в Москве. Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовало более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны.

По данным на 7 августа, к административным арестам до 30 суток приговорены 89 человек. Всего в столичные суды поступило 1038 дел об административных правонарушениях.