Неликвидная акция: «прогулка» оппозиции собрала вдвое меньше участников

«Прогулка по бульварам», как назвали очередную несогласованную акцию в центре Москвы, завершилась вполне ожидаемо. По данным столичного ГУВД, из полутора тысяч человек, которые 3 августа вышли на улицы, около 600 были задержаны за различные нарушения общественного порядка. Для кого-то так называемая борьба за честные выборы в Мосгордуму закончилась селфи на фоне ОМОНа, а кто-то прихватил на прогулку травматические пистолеты, ножи и перцовые баллоны. Люди не побоялись привести на Бульварное кольцо даже своих маленьких детей. Нашлись и те, кто от лозунгов «Допускай!» перешел к провокациям, чтобы потом рассказать в соцсетях о жесткой реакции правоохранительных органов. Столкновения протестующих с полицией обернулись госпитализацией сотрудника Росгвардии с подозрением на перелом руки. Напавший на него уже задержан — так же, как и житель Подмосковья, призывавший в Twitter к расправам над детьми правоохранителей. При этом большинство жителей 12-миллионной Москвы, по данным сразу нескольких опросов, либо не одобрили, либо с безразличием отнеслись к очередной акции протеста.

«Не помню, как зовут»

С 14 часов субботы «гуляющие» начали собираться в разных точках Бульварного кольца. Несмотря на то, что полицейские уже у станций метро активно призывали граждан не участвовать в незаконных мероприятиях, люди постепенно скапливались в заранее обозначенных организаторами местах. Всего, по данным столичного ГУВД, в этот день на улицы вышли 1,5 тыс. человек — вдвое меньше, чем неделей ранее, когда несогласованная акция собрала 3,5 тыс. участников, 700 из которых — освещавшие ее журналисты.

Среди собравшихся, как обычно, немало молодежи. При этом подростки не просто не могут вспомнить, сколько кандидатов в депутаты Мосгордумы было снято с выборов — некоторые с трудом называют даже имена основных «лидеров протеста».

— Мне как политики эти ребята вообще все не симпатичны, — признается «Известиям» один из пришедших на Трубную площадь, на вид лет 16-ти. — Но ведь по Конституции все могут голосовать и быть избранными. Разрешить участвовать надо всем!

Стоящая рядом женщина представляется Мариной — она, по ее словам, пришла сюда по другим причинам.

— У меня, в Марьиной Роще, кандидата не сняли. Но я против Собянина! — неожиданно заявляет она корреспонденту «Известий».

— А кто ваш кандидат?

— Ой, не помню, как зовут. Сейчас так много новых людей, новых партий. Ну он, в общем, неизвестный, — говорит протестующая.

Уже на Пушкинской площади митингующих вновь призывают не нарушать закон, однако народ толпится у пешеходных переходов. Женщина — очевидно, оказавшаяся в столице проездом — сокрушается, что так и не посмотрит Москву «из-за этих протестующих молокососов».

Во время прогулки по Тверской толпа постепенно редеет, многие отправляются в кофейни. Правда, ванильный латте борцов с режимом не интересует — они занимают очередь в туалет. Бариста разочарованы, но никого не выгоняют.

У сотрудников кафе отношение к митингующим разное, но на вопросы «Известий» многие вздыхают и просят не упоминать названия своих заведений в контексте протестных акций.

— Туристов всех распугали, а сами заходят только в туалет. Может, к вечеру получше будет, но пока с выручкой беда, — сетует Марина, администратор небольшого ресторанчика на Тверской.

А вот у Насти, которая продает кофе в окошке рядом с Пушкинской площадью, с выручкой лучше — начиная с двух часов дня поток клиентов почти не прерывается.

Странные родители

Постепенно прогулка начала напоминать события предыдущей субботы. Разочарованные подчеркнутой вежливостью полиции протестующие пытались хоть как-то вывести правоохранителей из равновесия. Немалую роль в этом сыграли призывы координаторов акции в чатах.

— По сравнению с прошлой акцией правоохранители вели себя более учтиво и были довольно вежливы. Примечательно, что на форме бойцов ОМОН появились красные идентификационные номера, которых на предыдущей акции протеста я не замечал, — рассказал «Известиям» пришедший понаблюдать за «прогулкой» Алексей. — Несмотря на то, что провокаций со стороны протестующих было не меньше, агрессии со стороны полицейских не наблюдалось.

Когда ОМОН начал теснить толпу с Трубной площади в сторону Садового кольца, стало заметно — многие из гуляющих идут быстро, почти бегом, зачем-то выбиваясь вперtд. Толпа в этот момент начала ритмично хлопать.

— Это мы так выражаем солидарность всей группы, протест, — объясняет 16-летний парень. — А когда хлопки не ритмичные, а на аплодисменты похожи, это значит, новый наряд полиции приехал.

Толпа молодых людей неожиданно повернула в обратную сторону, подстегиваемая криками «Валим, валим, валим!» — подростки увидели идущий навстречу ОМОН.

В конце концов началось то, чего так активно добивались устроители «прогулки». Наиболее рьяные — а порой и просто нетрезвые — борцы за чистоту выборов в Мосгордуму один за другим оказывались в автозаках. Содержание карманов некоторых из них весьма удивило правоохранителей. Так, у одного из молодых людей имелись при себе травматический пистолет «Оса» со светошумовыми патронами, травматический пистолет Tanfoglio TG1 и перцовый баллончик. У другого задержанного нашли перцовые баллончики и нож.

Появились в толпе и странные «родители». Мужчина и женщина, вцепившись в ручки колясок с детьми, спиной толкали правоохранителей, явно рассчитывая на ответную реакцию. Позднее, изучив снятое очевидцами видео, пользователи Сети пришли к выводу, что «отец» двух очаровательных малышей уже не раз появлялся на протестных акциях самого разного толка. По данным журналиста и блогера Олега Лурье, этот мужчина оказался охранником Алексея Навального, в 2014 году работавшим на Михаила Касьянова на выборах в Костромскую областную думу.

— Я не считаю, что это настолько опасно, — рассказала еще одна участница акции, пришедшая на Бульварное кольцо с ребенком. — Я была на очень многих митингах, даже с момента когда она была в коляске.

Журналист Станислав Кучер в день митинга опубликовал в Instagram фото своей дочери, сидящей на газоне на фоне колонны ОМОНа. Под снимком расстроенной девочки с плюшевой игрушкой в руках сразу появились комментарии, в которых автора публикации назвали провокатором: «Выглядит как постановочное фото, даже если оно таковым не является. Оно несет совершенно определенный политический подтекст, за который с радостью ухватятся западные СМИ».

Фото: Instagram/kucher_stanislav

Был замечен на Бульварном и один из координаторов несанкционированной акции 27 июля, которому удалось скрыться от полиции, прикрываясь чужим грудным ребенком.

Участие в подобных мероприятиях обычно заканчивается плачевно для самих граждан, напомнил руководитель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов Алексей Лобарев.

— Задержание будет чревато. В дальнейшем участники этих акций захотят устроиться на работу, будут проходить проверку службой безопасности, и она будет смотреть, нарушал ли человек закон. Неважно, было ли это нарушение ПДД или участие в несанкционированной акции, — пояснил он «Известиям». — Сегодня организаторы таких акций не предупреждают о том, что мероприятие будет выстрелом вхолостую, и последствия однозначно будут негативными: не только краткосрочные в виде задержания и штрафа, но и отдаленные.

Полицейские обязаны выполнять закон, даже если понимают мотивы участников акции, подчеркнул эксперт.

— Они делают всё, чтобы обеспечить безопасность граждан в месте проведения акции, — сказал он. — Их нельзя оскорблять, называть фашистами и бросать в них камнями и дымовыми шашками. Если вы боретесь за право, сами будьте любезны, не нарушайте правила. Мы общаемся с коллегами из разных стран, и они удивляются, почему в России полиция предупреждает по громкоговорителям митингующих, что акция незаконна, участвовать в ней нельзя. В других странах незаконные действия граждан сразу пресекают.

«Не трагедия, а фарс»

Как показал последний опрос ВЦИОМ, более половины (61%) жителей столицы считают, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры. А каждый второй опрошенный (54%) согласен с решением Мосгоризбиркома отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения. По данным телефонного опроса, проведенного фондом «Петербургская политика», количество москвичей, заявивших о том, что они не поддерживают такого рода акции, после несогласованного мероприятия 27 июля выросло с 30% до 37,7%. О поддержке протестующих сообщили менее 30% опрошенных. Остальные заявили о безразличии либо затруднились ответить.

По сути, задача таких несогласованных акций — по крайней мере для части протестующих — провоцирование полиции и фиксация ее реакции для последующих публикаций в СМИ, включая зарубежные, и социальных сетях, считает политолог Антон Хащенко.

— Но, с другой стороны, эти акции на фоне общего, фиксируемого социологами неприятия их большинством населения, сами по себе дискредитируют любую изначальную идею, какой бы хорошей она в теории ни была, — отметил он в разговоре с «Известиями». — В этом смысле подобные форматы в контролируемых масштабах гораздо выгоднее для власти, чем организация того же умного протестного голосования или большого согласованного уличного мероприятия.

По мнению гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, если прошлые акции были содержательно «привязаны» к недовольству ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы их нерегистрацией, то протесты 3 августа были довольно слабо мотивированы.

— Протест быстро прошел пик мобилизации сторонников и ослаб — по аналогии с протестным движением 2011 года, — отметил политолог в беседе с «Известиями». — И населением, и элитами востребована деэскалация ситуации в Москве.

В регистрации желающим попасть в «большую политику» в России отказывали по разным причинам, рассказал «Известиям» зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Он отметил, что не все с пониманием отнеслись к тому, что допустили ошибки. Но ни в одном другом регионе не было столь «сильных эмоциональных желаний доказать правду на улице».

— Это уже не трагедия, а фарс, — полагает Николай Булаев. — Жалобы мы рассматриваем в обычном порядке. Большинство при этом удовлетворены результатами рассмотрений.

Если вы выходите на незапланированную акцию — вряд ли всё пройдет без последствий, отметил зампред ЦИК.

— Лучше идите в суд — там нужны факты и экспертизы. И кричать там нельзя, и перфомансы устраивать, — считает он.

Но в суд обычно идут те, кто хочет правды, а не просто выглядеть обиженным, подчеркнул Николай Булаев.

Над материалом работали Павел Дубинин и Елена Малиновская