СК возбудил дело после призывов к расправе над детьми силовиков

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело после появление в Twitter призывов к расправе над детьми силовиков, охранявших правопорядок в Москве во время несогласованной акции оппозиции 27 июля.

Как сообщается на сайте Следственного комитета в воскресенье, 4 августа, расследование ведется по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, с угрозой применения насилия»).

Правоохранители также установили личность провокатора. Им оказался житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения, который зарегистрирован в Twitter под ником Макс Стеклов. Мужчина задержан, ему уже предъявлены обвинения. Дома у него проведен обыск, изъяты компьютер и мобильные телефоны.

По версии следствия, Синица разместил провокационный пост в Сети с целью возбуждения вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.

Пользователь Twitter с ником Макс Стеклов призвал к похищению и убийству детей силовиков 31 июля. По его мнению, узнать данные о детях правоохранителей не составляет труда.

«Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео», — писал он.

Его высказывание вызвало резкую реакцию в Сети. Десятки пользователей Twitter в комментариях отмечали официальные аккаунты Следственного комитета и МВД. Они требовали реагировать на призывы к насилию и угрозам. 3 августа на странице «Оперативная линия» в Instagram и одноименном telegram-канале появились обращения сотрудников правоохранительных органов к организаторам неразрешенных акций в столице.

«Мы видим, что, отрабатывая деньги, полученные из-за границы, вы стремитесь раскачать ситуацию в России!» — отмечается в публикациях. В обращении говорится, что силовики выявят каждого, кто может угрожать их семьям.

Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, большинство которых — иногородние, более 1 тыс. были задержаны. Арестован 61 человек, еще 161 оштрафован. Возбуждено несколько уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти (части 1–3 ст. 212 УК РФ и ст. 318 УК РФ), четверым участникам акции предъявлены обвинения.

После акции в Сети появилась информация о том, что активисты якобы разыскивают силовиков по фотографиям с митинга.