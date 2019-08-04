Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа

В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН. Об этом в воскресенье, 4 августа, рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Речь идет о ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), передает ТАСС. У омоновца вывих левого плеча, он госпитализирован в НИИ Склифосовского.

Ранее 4 августа столичный департамент здравоохранения сообщил, что в ходе акции с легкими травмами госпитализированы пять человек, в том числе один силовик (у него вывихнута рука; ранее сообщалось, что речь идет о сотруднике Росгвардии). Всего медики выезжали на вызовы в места проведения митинга 12 раз.

Несогласованная акция прошла в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения.

Правительство Москвы предоставило организаторам акции 3 августа площадку на проспекте Академика Сахарова, однако те намеревались устроить митинг на Лубянской площади и после ответа мэрии отозвали заявку. 2 августа власти согласовали проведение двух акций 10 и 11 августа численностью до 100 тыс. человек каждая. Для обоих мероприятий одобрили площадку на проспекте Академика Сахарова.