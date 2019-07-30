Организаторы митинга 3 августа отказались проводить его на проспекта Сахарова

Группа граждан, подавшая заявку на проведение митинга 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму, отказалась от предложенной правительством Москвы площадки на проспекте академика Сахарова. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил первый замглавы департамента региональной безопасности столицы Василий Олейник.

По его словам, инициаторы проведения митинга были предупреждены, что в соответствии с действующим законодательством они не смогут проводить данное мероприятие в другом месте или в другое время.

«В случае проведения акции ее организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — сказал Олейник в интервью «Интерфаксу».

По словам одного из организаторов акции, члена федерального совета Либертарианской партии Михаила Светова, изначально мэрию просили согласовать проведение митинга на Лубянской площади. Однако для «минимизации последствий проведения публичного мероприятия» было предложено провести митинг в поддержку независимых кандидатов на проспекте Сахарова.

Согласованная площадка не понравилась организаторам и в качестве альтернативы они предложили провести митинг на Триумфальной площади, площади Свободной России или улице Волхонка.

27 июля в Москве состоялась несанкционированная акция. Выйти на митинг людей призвали снятые с регистрации кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму. Несмотря на предупреждения МВД о незаконности мероприятия, на Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых — журналисты и блогеры.

В ходе несогласованной акции митингующие применили перцовый баллончик, распылили газ, прорвали оцепление и частично заблокировали движение по Тверской улице.

В результате были задержаны более 1 тыс. человек, в отношении троих возбуждены уголовные дела за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ) — один из хулиганов кинул в бойца ОМОНа мусорный бак, двое других распылили слезоточивый газ и бросили в росгвардейца обломок гранита. По еще трем инцидентам ведутся проверки. По данным на 30 июля был арестован 61 человек, еще 161 — назначен штраф.