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Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.

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Таким образом Стеклов 31 июля ответил на пост пользователя с ником Голос Мордора, в котором тот задавался вопросом, как «тщедушные дрищи» собираются мстить полицейским и омоновцам, вычисляя их по снимкам, сделанным во время протестов.

«Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео. Вы как будто первый день на свете живете, задавая такие вопросы!» — писал он.

Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, большинство которых — иногородние, более 1 тыс. были задержаны. Арестован 61 человек, еще 161 оштрафован. Возбуждено несколько уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти (части 1–3 ст. 212 УК РФ и ст. 318 УК РФ), четверым участникам акции предъявлены обвинения.

После акции в Сети появилась информация о том, что активисты якобы разыскивают силовиков по фотографиям с митинга.

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