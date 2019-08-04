В ходе несанкционированной акции в Москве пять человек получили травмы

В ходе несанкционированной акции в центре Москвы пять человек получили легкие травмы, их госпитализировали, пишет в воскресенье, 4 августа, РЕН ТВ со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.

Среди пострадавших — один боец Росгвардии с вывихом руки. Другие четверо госпитализированных уже отпущены домой.

Всего машина скорой помощи выезжала по вызовам в места проведения митинга 12 раз.

Несогласованная акция прошла в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1,5 тыс. человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения. При этом пострадал сотрудник Росгвардии: один из участников акции оказал ему сопротивление. Подозреваемый был задержан и передан полицейским, а гвардейца госпитализировали с вывихом плеча.

Правительство Москвы предоставило организаторам акции 3 августа площадку на проспекте Академика Сахарова, однако те намеревались устроить митинг на Лубянской площади и после ответа мэрии отозвали заявку. 2 августа власти согласовали проведение двух акций 10 и 11 августа численностью до 100 тыс. человек каждая. Для обоих мероприятий одобрили площадку на проспекте Академика Сахарова.