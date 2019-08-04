Находившийся в федеральном розыске оказался среди задержанных на акции в Москве

Среди людей, задержанных за административные правонарушения на несанкционированной акции в Москве 3 августа, оказался мужчина, который находился в федеральном розыске. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителей Росгвардии.

Они рассказали, что задержанный ОМОН нарушитель оказался иногородним. Его разыскивали по подозрению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Мужчину передали полиции.

Несогласованная акция прошла в Москве 3 августа. По данным МВД, в ней приняли участие более 1500 человек, около 600 были задержаны за административные правонарушения. При этом пострадал сотрудник Росгвардии: один из участников акции оказал ему сопротивление. Подозреваемый был задержан и передан полицейским, а гвардейца госпитализировали с вывихом плеча.

Правительство Москвы предоставило организаторам акции 3 августа площадку на проспекте Академика Сахарова, однако те намеревались устроить митинг на Лубянской площади и после ответа мэрии отозвали заявку. 2 августа власти согласовали проведение двух акций 10 и 11 августа численностью до 100 тыс. человек каждая. Для обоих мероприятий одобрили площадку на проспекте Академика Сахарова.