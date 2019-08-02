Мэрия Москвы согласовала проведение митингов 10 и 11 августа

Правительство Москвы согласовало проведение двух акций 10 и 11 августа численностью до 100 тыс. человек каждый. Для обоих мероприятий власти одобрили площадку на проспекте Академика Сахарова, сообщил первый замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник 2 августа.

По его словам, в мэрию поступило два уведомления от группы граждан, организатором мероприятий является Виктор Шендерович.

«В правительстве Москвы рассмотрели данные уведомления и согласовали организаторам по их заявкам проведение с 14:00 до 16:30 10 и 11 августа митингов на проспекте Академика Сахарова (внешняя сторона) с установкой трибуны у дома 9», — цитирует Олейника агентство «РИА Новости».

Ранее в этот день в МВД предупредили об опасности возможных провокаций на акции, запланированной на 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Мероприятие столичные власти не одобрили и призвали воздержаться от участия. Правоохранители пообещали оперативно реагировать на правонарушения.

Ранее правительство Москвы предоставило организаторам акции 3 августа площадку на проспекте Академика Сахарова. Однако организаторы намеревались устроить митинг на Лубянской площади и после ответа мэрии отозвали заявку.