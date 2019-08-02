Полиция предупредила об опасности провокаций на несанкционированном митинге

Столичная полиция предупредила об опасности возникновения провокаций на несанкционированном митинге, запланированном на 3 августа. В ГУ МВД России по Москве напомнили, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них законом предусмотрена ответственность.

«В создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности», — обратилась пресс-служба управления к гражданам в пятницу, 2 июля.

В полиции посоветовали москвичам и гостям столицы не ходить на несогласованный митинг и пообещали, что правоохранители «будут оперативно реагировать на правонарушения».

Не согласованный с властями митинг прошел в столице 27 июля. Его организаторы и участники выступили в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации на выборах. В акции участвовали порядка 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны.

Накануне Следственный комитет сообщил о задержании пяти человек, причастных к беспорядкам во время этого митинга. Всего, по данным следствия, к нарушениям правопорядка в ходе акции причастны 10 человек.

В отношении троих участников были возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении представителей власти.