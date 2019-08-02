Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предостережение организатору несанкционированной акции, запланированной на 3 августа, Любови Соболь.

«Прокуратурой города в отношении организатора мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона», — цитирует сообщение ТАСС.

В прокуратуре подчеркнули, что любые попытки провести 3 августа массовое несогласованное публичное мероприятие — «прямое нарушение закона».

«Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровью граждан», — отметили в надзорном ведомстве.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля около столичной мэрии. В нем участвовали порядка 3,5 тыс. человек. За различные нарушения было задержано более 1 тыс. человек.

СКР сообщил о задержании пяти человек, причастных к беспорядкам во время митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Всего же, по данным следствия, к нарушениям правопорядка в ходе акции причастны 10 человек.

В отношении троих участников акции возбуждены уголовные дела о применении насилия в отношении представителей власти.