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Два новых дела возбудили против участников беспорядков 27 июля в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Два новых уголовных дела возбудили против участников несанкционированного митинга в Москве 27 июля за нападения на сотрудников Росгвардии, сообщает РЕН ТВ.

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Речь идет об инцидентах, в ходе которых пострадали двое росгвардейцев, оба дела возбуждены по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным телеканала, в районе дома № 17 на Тверской улице сотруднику Росгвардии распылили в лицо слезоточивый газ. Позже на том же месте в голову другому росгвардейцу бросили обломок гранита.

Сейчас оперативники отсматривают видеозаписи, чтобы установить личности нападавших. Всем им грозит до 5 лет лишения свободы.

Еще по трем случаям нападения на силовиков проводятся проверки.

В понедельник сообщалось о возбуждении первого уголовного дела в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля. Фигурант дела кинул в бойца ОМОНа мусорный бак.

27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным полиции, в акции участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны. Один из участников митинга, бросивший мусорный бак в бойцов ОМОНа, стал фигурантом уголовного дела.

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