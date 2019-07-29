Участник несогласованной акции в Москве признался в нападении на полицейского

Евгений Коваленко, участник несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля, признал вину в нападении на бойца ОМОН. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает ТАСС из зала Мещанского районного суда.

«Вину в инкриминируемом деянии Коваленко признал. Также его вина подкреплена собранными доказательствами и показаниями свидетелей», — сказал следователь.

Коваленко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы, если будет доказано, что нападение могло повлечь вред здоровью или гибель полицейского

Митинг прошел в центре Москвы в субботу, 27 июля. В этот же день стало известно, что на несанкционированной акции полиция задержала более 1 тыс. человек. Выйти на демонстрацию людей призвали кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму, снятые с регистрации. На Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых являлись журналистами и блогерами.