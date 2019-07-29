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Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.

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Мужчину обвиняют по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Как сообщает РЕН ТВ, фигурант дела кинул в бойца ОМОНа мусорный бак.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы, если будет доказано, что нападение могло повлечь вред здоровью или гибель представителя власти.

Отмечается, что в отношении еще одного участника митинга ведется проверка, уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее, 27 июля, стало известно, что на несанкционированной акции в Москве полиция задержала более 1 тыс. человек. Митинг прошел в центре Москвы в субботу, 27 июля. Выйти на демонстрацию людей призвали кандидаты на участие в выборах в Мосгордуму, снятые с регистрации. На Тверской улице собралось около 3,5 тыс. человек, 700 из которых являлись журналистами и блогерами.

14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома провел ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей. Среди них оказались Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь и Илья Яшин. Во время митинга полицейские неоднократно объявляли, что акция незаконна, и призывали участников разойтись. Несмотря на это, собравшиеся продолжали скандировать лозунги и отказались уходить. В итоге были задержаны 25 человек.

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